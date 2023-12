Frequency Electronics Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Der Aktienkurs von Frequency Electronics hat in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 89,4 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" im Durchschnitt um -1,47 Prozent gefallen, was einer Outperformance von +90,86 Prozent für Frequency Electronics entspricht. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite im letzten Jahr bei 7,06 Prozent, wobei Frequency Electronics um 82,33 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance in beiden Bereichen führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Frequency Electronics aktuell bei 7,28 USD, während der Aktienkurs selbst bei 10,91 USD aus dem Handel ging, was einen Abstand von +49,86 Prozent bedeutet. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 8,89 USD, was einer Differenz von +22,72 Prozent entspricht. Dies führt zu einem Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume von "Gut".

Was die Dividende betrifft, liegt die Dividendenrendite von Frequency Electronics bei 0 Prozent, was 11546,49 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Somit erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung, da sie im Vergleich zu anderen Investments eher unrentabel erscheint.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Frequency Electronics liegt bei 27,44, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 34,13 und zeigt eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Gut" für die Aktie.