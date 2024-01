Frequency Electronics Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Frequency Electronics wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Elektronische Geräte und Komponenten) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 34,33, was einem Abstand von 26 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 46,53 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz lässt sich feststellen, dass Frequency Electronics über einen längeren Zeitraum eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält Frequency Electronics in diesem Bereich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Frequency Electronics-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 7,47 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 10,58 USD liegt somit deutlich darüber, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (9,49 USD) liegt unter dem letzten Schlusskurs und führt zu einem weiteren "Gut"-Rating. Insgesamt erhält die Frequency Electronics-Aktie in Bezug auf die einfache Charttechnik daher ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index zeigt für die Frequency Electronics-Aktie einen neutralen Titel. Der RSI7-Wert beträgt 41,49 und der RSI25-Wert liegt bei 45,9, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine unterschiedliche Bewertung auf fundamentaler, sentimentaler und technischer Basis für die Frequency Electronics-Aktie.