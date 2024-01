Frequency Electronics Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung bei Frequency Electronics wurden über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet und ausgewertet. Die erhöhte Aktivität im Netz deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erhält daher eine "Gut"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung hat eine positive Veränderung gezeigt, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Frequency Electronics in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Frequency Electronics bei 10,73 USD liegt, was +44,41 Prozent über dem GD200 (7,43 USD) ist. Dies wird aus charttechnischer Sicht als "Gut"-Signal bewertet. Im Gegensatz dazu liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, bei 9,37 USD. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs ein "Gut"-Signal aufweist, da der Abstand +14,51 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Frequency Electronics-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividende hat Frequency Electronics derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt (11546.47%). Aufgrund dieser Differenz erhält die Frequency Electronics-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") zeigt sich, dass Frequency Electronics mit einer Rendite von 89,4 Prozent um 81 Prozent darüber liegt. Die "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -1,9 Prozent. Auch hier liegt Frequency Electronics mit 91,29 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.