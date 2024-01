Frequency Electronics Aktie: Der Knaller!

Die Stimmung der Anleger für Frequency Electronics in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. Dies spiegelt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen wider, die für eine zusätzliche Bewertung der Aktie ausgewertet wurden. In den Diskussionen standen vor allem positive Themen im Fokus, was dazu führt, dass die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet wird.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Frequency Electronics-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 7,47 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 10,58 USD liegt, was einem Unterschied von +41,63 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt ein Rating von "Gut", da der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung für Frequency Electronics in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt ist. Die Aktie erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls abgenommen, was auf ein sinkendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe als "Schlecht" bewertet.

Fundamental betrachtet weist Frequency Electronics mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 34,33 einen niedrigeren Wert als der Durchschnitt der Vergleichsbranche auf. Dieser Abstand beträgt aktuell 26 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" von 46. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut"-Rating.

