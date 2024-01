Frencken Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Die technische Analyse der Frencken-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 1,03 SGD verläuft. Dies entspricht einem "Gut"-Rating, da der Aktienkurs selbst bei 1,35 SGD lag und somit einen Abstand von +31,07 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 1,17 SGD, was einer Differenz von +15,38 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal ergibt.

In Bezug auf den Branchenvergleich hat die Frencken-Aktie in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 45,56 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche, die im Durchschnitt um -5,18 Prozent gefallen sind, bedeutet dies eine Outperformance von +50,74 Prozent. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -5,84 Prozent verzeichnete, zeigt Frencken eine Überperformance von 51,4 Prozent. Aufgrund dieser Ergebnisse erhält die Frencken-Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung für Aktien beeinflussen. Für Frencken wurde eine mittlere Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbildes als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Frencken-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 40, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt eine überverkaufte Situation, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für die Frencken-Aktie.