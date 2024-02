Fremont Gold wird immer uninteressanter …

Die technische Analyse der Fremont Gold-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs aktuell bei 0,1 CAD liegt, während der Kurs der Aktie selbst bei 0,07 CAD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -30 Prozent zum GD200, was als "Schlecht" bewertet wird. Ebenso liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 0,08 CAD, was einem Abstand von -12,5 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) signalisiert ebenfalls eine negative Bewertung. Mit einem RSI von 100 wird die Fremont Gold als "Schlecht" eingestuft, während der RSI25, basierend auf 25 Tagen, mit 66,67 als neutral bewertet wird. Insgesamt fällt die Gesamteinschätzung auch hier negativ aus und wird als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde keine wesentliche Veränderung festgestellt. Das Stimmungsbild wird daher als "Neutral" bewertet, da weder eine Tendenz zu besonders positiven noch zu negativen Themen erkennbar ist. Auch die Stärke der Diskussion zeigt keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend wird die Stufe "Neutral" für die Fremont Gold vergeben.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen ebenfalls neutral. Negative Diskussionen konnten nicht verzeichnet werden, und größtenteils waren die Anleger neutral eingestellt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich somit eine negative Einschätzung für die Fremont Gold-Aktie basierend auf der technischen Analyse, dem RSI und dem Anleger-Sentiment.