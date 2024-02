Fremont Gold Aktie: Was für eine Niederlage!

Die Fremont Gold-Aktie hat in letzter Zeit einen gleitenden Durchschnittskurs von 0,1 CAD erreicht, während ihr eigener Kurs bei 0,07 CAD liegt. Dies bedeutet, dass der Abstand zum GD200 bei -30 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 0,08 CAD, was einem Abstand von -12,5 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Daraus ergibt sich insgesamt eine Bewertung der Aktie als "Schlecht".

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. Es gab an zwei Tagen positive Diskussionen, aber keine negativen. An drei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt, und in den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Fremont Gold liegt bei 100, was auf eine "Schlecht"-Einstufung hinweist. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen zurückgreift, liegt bei 66,67 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

In den letzten Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild bei Fremont Gold festgestellt. Daher wird das Sentiment als "Neutral" bewertet, ebenso wie die Stärke der Diskussion. Insgesamt erhält Fremont Gold daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".