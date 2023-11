Frelii Aktie: War die Aufregung umsonst?

Die Dividendenrendite ist ein wichtiger Indikator für Anleger, um das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs zu messen. Sie wird üblicherweise in Prozent angegeben. Im Fall von Frelii beträgt die aktuelle Dividendenrendite 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt für diese Aktie liegt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik von Frelii daher als "Neutral".

Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien war in den letzten Tagen neutral gegenüber Frelii. Es gab weder besonders positive noch negative Reaktionen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhalten wir daher eine "Neutral"-Einschätzung für Frelii.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Einblicke in die Einschätzung einer Aktie. Wir haben die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Die Diskussionsintensität bei Frelii ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Frelii.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Der RSI von Frelii führt zu einer Einstufung "Schlecht" aufgrund eines Niveaus von 100. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt ebenfalls eine "Schlecht"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" für Frelii.