Frelii Aktie: Wann tut sich was?

Derzeit bietet die Aktie von Frelii eine Dividendenrendite in Höhe von 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Gesundheitstechnologie einen geringeren Ertrag von 89,11 Prozentpunkten bedeutet. Somit fällt die Dividende des Unternehmens niedriger aus, was auf eine schlechte Ausschüttungspolitik hindeutet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Frelii liegt bei 50, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 66, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Frelii von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher auch hier die Einstufung als "Neutral".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutierten. Damit erhält die Frelii-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

