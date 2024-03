Frelii Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet kann einen wichtigen Einblick in die Bewertung einer Aktie liefern. Bei Frelii ergab diese Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte im Untersuchungszeitraum kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 0 Prozent, was 2,17 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik von Frelii eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 50, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Tage (Wert: 60) ergänzt die Analyse um eine längerfristigere Betrachtung und führt ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien sowie die neuesten Nachrichten zeigen, dass die Anleger in den letzten Tagen neutral gegenüber Frelii eingestellt waren. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Frelii daher auch von der Redaktion ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.