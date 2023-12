Freja eID AB im Check!

Die Aktienanalyse: Freja Eid

In der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren verwendet, um zu bestimmen, ob sich ein bestimmtes Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Ein solcher Indikator ist der gleitende Durchschnitt, der hier sowohl für 50 Tage als auch für 200 Tage betrachtet wird. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Freja Eid-Aktie beträgt derzeit 6,8 SEK, während der letzte Schlusskurs bei 6,1 SEK liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von -10,29 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu liegt der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt bei 6,31 SEK, was einer Abweichung von -3,33 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammen ergibt sich für Freja Eid auf Basis trendfolgender Indikatoren eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Freja Eid-Aktie hat einen Wert von 58, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 52,69 und führt zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung. Somit ergibt sich nach RSI-Bewertung ebenfalls ein Gesamt-Rating von "Neutral" für Freja Eid.

Das Sentiment und der Buzz, also die Stimmung rund um Aktien, werden anhand des langfristigen Stimmungsbildes unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Für Freja Eid zeigt die Prüfung der Beitragsanzahl und der Änderung der Stimmung eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung ergibt ein "Neutral"-Rating. Somit wird Freja Eid bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen rund um Freja Eid auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den Kommentaren und Meinungen der letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Die Redaktion ist somit der Auffassung, dass die Aktie von Freja Eid bezogen auf die Anlegerstimmung als angemessen bewertet werden kann.

Insgesamt ergibt sich somit auf Basis der verschiedenen Analysen und Indikatoren eine Gesamtbewertung von "Neutral" für die Aktie von Freja Eid.