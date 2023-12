Freja eID AB Aktie: Nach so langer Zeit …

Der Relative Strength Index (RSI), der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, liegt bei der Freja Eid-Aktie bei 45, was einer neutralen Situation entspricht. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, zeigt mit einem Wert von 46 eine neutrale Lage an. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Durchschnitt des Schlusskurses der Freja Eid-Aktie für die letzten 200 Handelstage beträgt 6,79 SEK. Der letzte Schlusskurs (6,18 SEK) weicht um -8,98 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (6,28 SEK), liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,59 Prozent). Dadurch ergibt sich eine neutrale Bewertung für die Freja Eid-Aktie.

Was das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien betrifft, so gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Freja Eid. Die Aktie erhält daher eine neutrale Bewertung. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt ebenfalls die Einstufung als "Gut".

Insgesamt wird die Freja Eid-Aktie daher in den Kategorien Relative Strength Index, technische Analyse, Sentiment und Buzz sowie Anleger-Stimmung als "Neutral" bzw. "Gut" eingestuft.