Freja eID AB Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Die technische Analyse der Freja Eid-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 7,36 SEK einen Abstand von +4,4 Prozent zum GD200 (7,05 SEK) aufweist, was ein "Neutral"-Signal darstellt. Im Gegensatz dazu hat der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, einen Kurs von 7,63 SEK, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -3,54 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs von Freja Eid als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage genommen wird.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen zu Freja Eid veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen vor allem mit positiven Themen rund um Freja Eid beschäftigt, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) und den RSI25 ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung, da der RSI bei 40,74 und der RSI25 bei 58,89 liegen.

Die langfristige Stimmungslage und der Buzz zeigen ebenfalls eine neutrale Bewertung, da die Beitragsanzahl eine mittlere Aktivität aufweist und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen zeigt. Daher erhält die Aktie von Freja Eid bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".