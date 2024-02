Freja eID AB Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Der RSI der letzten 7 Tage für die Freja Eid-Aktie beträgt aktuell 64, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auf 25-Tage-Basis ist der RSI weniger volatil (Wert: 56,25) und erhält ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Die Analyse der RSIs ergibt insgesamt ein "Neutral"-Rating für Freja Eid.

Das Sentiment und der Buzz rund um Aktien werden neben den Analysen aus Bankhäusern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet geprägt. Wir haben die Aktie von Freja Eid auf diese beiden Faktoren hin untersucht und festgestellt, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Freja Eid zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Trendfolgende Indikatoren wie der gleitende Durchschnitt zeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Freja Eid-Aktie beträgt aktuell 7,02 SEK, was eine deutliche Überbewertung von 14,25 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs (8,02 SEK) darstellt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt (7,54 SEK) liegt ebenfalls über dem letzten Schlusskurs (+6,37 Prozent Abweichung) und führt zu einer weiteren "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird Freja Eid auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Freja Eid wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Das Stimmungsbarometer zeigte an sechs Tagen grün, während negative Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. Aktuell sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Somit erhält Freja Eid auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.