Freja eID AB Aktie: Keine Angst!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Freja Eid-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI beträgt 70, während der RSI auf 25-Tage-Basis bei 56,6 liegt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Freja Eid.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung durch die Redaktion führt. Das Anleger-Sentiment wird daher ebenfalls als "Gut" eingeschätzt.

Die langfristige Stimmung rund um die Freja Eid-Aktie ergibt sich aus der mittleren Aktivität der Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität sowie der kaum veränderten Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In charttechnischer Hinsicht erhält die Freja Eid-Aktie eine "Neutral"-Bewertung aufgrund des Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs weicht um +3,18 Prozent ab. Betrachtet man jedoch den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine abweichende Bewertung, nämlich ein "Schlecht"-Rating aufgrund des unter dem gleitenden Durchschnitt liegenden letzten Schlusskurses.

Insgesamt erhält die Freja Eid-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.