Der Freizeitwohnsitz - vielen wollen einen, kaum jemand bekommt einen

Innsbruck / Tirol (ots) -Wieso das so ist, erläutert Ihnen Alessandro Piglia, Geschäftsführer der Firma Meilenstein Realitäten.Freizeitwohnsitze sind Häuser oder Wohnungen, die zu Erholungszwecken und nicht dem üblichen Hauptwohnsitz dienen. Meistens werden diese Immobilien nur wenige Wochen im Jahr genutzt oder sie werden durchgehend touristisch vermietet. Besonders beliebt sind Standorte in Urlaubsregionen, wie in den Bergen oder in Seeregionen. Gerade dort, wo man räumlich sehr beschränkt, jedoch die starke touristische Nachfrage sehr hoch ist, müssen die Gemeinden eingreifen und mithilfe von Raumordnungsgesetzen und Widmungen der Überhandnahmen entgegenwirken. Um Nutzungskonflikte zu vermeiden, gibt es deswegen eine restriktive Gesetzeslage.Doch wieso ist das so?Ein gutes Beispiel hierfür ist der Bezirk Kitzbühel. Laut ansässigen Maklern sind dort ca. 80% der Immobilienkäufer gutbetuchte Nichtansässige, welche aufgrund der hohen Nachfrage Immobilien sogar zu horrenden, längst nicht mehr marktüblichen Preisen erwerben. Diese Wohnungen und Häuser werden anschließend nur für wenige Wochen im Jahr selbst genutzt - die meiste Zeit stehen diese Objekte also leer, oder werden - meist illegal - über Plattformen wie AirBnB vermietet. Somit entsteht das erste Problem: Die Immobilienpreise steigen ins Unermessliche und Einheimische haben kaum mehr die Chance, eine Immobilie zu einem angemessenen Preis zu erwerben. Die Ortsansässigen werden somit aus ihrer eigenen Heimat vertrieben, weil sie sich dort keine Immobilien mehr leisten können.Das zweite Problem entsteht durch den dauerhaften Leerstand. Geisterhäuser, sogar ganze Geistersiedlungen entstehen, da die betroffenen Immobilien meist nur tage- oder wochenweise in der Ferienzeit genutzt wird. Somit wird der bereits geringe, dauerhaft bewohnbare Wohnraum, der so dringend für Einheimische Bewohner gebraucht werden würde, durch Leerstand verschwendet.Gibt es eine Alternative?Ja! Das Modell nennt sich "Buy to let". Hierbei übernimmt eine Betreibergesellschaft die professionelle Bewirtschaftung und Vermarktung der Immobilie. Nach außen hin wirkt es wie ein gewöhnlicher Hotel/Ferienhaus-Betrieb, doch dahinter steckt mehr als das. Einzelne Wohnungen oder Zimmer der Anlage können als Kapitalanlage von Investoren erworben werden. Die Betreibergesellschaft sorgt dafür, dass die Einheiten bestmöglich vermietet werden und garantieren dadurch Einnahmen. Das Highlight des Modells ist die Selbstnutzung. Das bedeutet, Sie können als Eigentümer ihrer Einheit diese auch selbst nutzen. So bleibt die Immobilie das ganze Jahr über genutzt und die Erträge aus der touristischen Vermietung gehen an den Eigentümer.Die Alpen sind und bleiben ein beliebtes Reiseziel in Europa, besonders nach der Corona-Pandemie. Urlaub im eigenen Chalet oder Appartement bietet individuelle Freiheit und Sicherheit sowie Annehmlichkeiten abseits des Massentourismus. Zusätzlich werden vermehrt Urlaube in der näheren Umgebung und bedachte Fernreisen gewählt aufgrund des großen Umdenkens in Bezug auf das Klima.Das Alpine Collection Wildschönau bietet Ihnen genau das alles! Die Anlage befindet sich in der Gemeinde Kufstein, nur 30 Fahrminuten von der Deutschen Grenzen und 35 Minuten von Kitzbühel entfernt. Inmitten von Schi- und Wandergebieten und in der Nähe von Tirols schönsten Seen. Während Ihres Aufenthalts genießen Sie Annehmlichkeiten wie den Rooftop Whirlpool mit der angrenzenden Panorama Sauna. Das Fitnessstudio mit Cardio- und Kraftstation hilft Ihnen dabei, ihren sportlichen Ausgleich zu finden.Mehr Infos über das Alpine Collection und zum Thema Freizeitwohnsitz (https://www.meilenstein.co.at/) erhalten Sie unter: +43 800 221 750 oder per Mail: info@meilenstein.co.at+43 (0) 800 221 750Pressekontakt:Meilenstein Realitäten GmbHGF Alessandro PigliaMaria-Theresien-Straße 34A-6020 InnsbruckTel.: +43 800 221 750info@meilenstein.co.athttp://www.meilenstein.co.atPressekontakt:redaktion@dimaconcept.dewww.dimaconcept.deOriginal-Content von: Meilenstein Realitäten GmbH, übermittelt durch news aktuell