Freistaat Sachsen erteilt OZG-Zuschlag für digitales Fundbüro: Nova Find wird in Zukunft bundesweit als SaaS-Lösung angeboten

Wien (ots) -Die öffentlich zugängliche Plattform wird bereits in mehr als 3.000 Fundbüros eingesetzt und bietet eine grenzüberschreitende Suche.Nova Find nutzt ein etabliertes Online-Netzwerk, um den Bürger:innen beim Wiederfinden von verlorenen Gegenständen zu helfen.Der österreichische Software-Spezialist RUBICON hat mit seiner Software-Lösung Nova Find die europaweite Ausschreibung des Freistaates Sachsen für die Digitalisierung von Fundbüros gewonnen. Nova Find wird bereits in mehr als 3.000 Fundbüros in Deutschland, Frankreich, Italien, Österreich, Liechtenstein, Luxemburg und der Schweiz eingesetzt und bringt ein entsprechend großes User:innen-Netzwerk mit.Nova Find ist als SaaS-Lösung bundesweit verfügbarNach dem Motto "Einer für Alle" (kurz: EfA) und im Sinne der Nachhaltigkeit wird die Software-Lösung ab sofort bundesweit als Software-as-a-Service-Lösung zur Nachnutzung angeboten. Der technische Betrieb sowie die Bereitstellung erfolgt durch RUBICON. Durch das zukunftsweisende Nachnutzungsmodell ergibt sich eine Win-Win-Situation für alle Seiten. Der Vorteil für die Bürger:innen liegt auf der Hand: Durch die enorme Reichweite der Online-Plattform wird die Trefferquote wesentlich erhöht bzw. können verlorene Gegenstände einfacher und deutlich rascher wiedergefunden werden. Länder und Kommunen profitieren vom EfA-Ansatz, der ihnen eine besonders kostengünstige und ressourcensparende Umsetzung von OZG-Leistungen ermöglicht.Intelligente Matching-Technologien helfen bei der SucheDie webbasierte Fundlösung Nova Find erfüllt nicht nur sämtliche Anforderungen eines modernen Fundwesens, sondern übernimmt auch den gesamten Vorgang zur Durchführung des ordnungsbehördlichen Verfahrens nach § 965 ff BGB. Herzstücke des digitalen Fundbüros sind eine intelligente Matching-Technologie sowie eine vernetzte Online-Suche in allen teilnehmenden Datenbanken. So gleicht das System die Daten einer Fundsache vollautomatisch mit vorhandenen Verlustmeldungen auf der gesamten Plattform ab und informiert die zuständigen Verwaltungsbehörden bei einem Treffer über die dazu erforderliche Kommunikation mit den Bürger:innen. Der Versand von Dokumenten und Benachrichtigungen erfolgt in weiterer Folge direkt aus dem System per E-Mail oder Brief. Dafür stehen individuell anpassbare Vorlagen zur Verfügung. Zudem unterstützt Nova Find die Bestandsverwaltung und ermöglicht eine individuelle Konfiguration der Lagerstruktur. Um das Handling zu erleichtern, können Etiketten mit Barcodes zur Kennzeichnung der Fundsachen erstellt werden.Laura Thürauer, Leitung Marketing und Sales Lost & Found bei RUBICON, hebt den für alle spürbaren Mehrwert der gewählten Variante hervor: „Nova Find ist mehr als nur Software. Die Online-Plattform bietet den Menschen in einer unangenehmen Situation rund um die Uhr schnelle und unkomplizierte Hilfe. Dafür vernetzt das digitale System die Verlierer:innen und Finder:innen mit mehr als 30 Millionen Bürger:innen in sieben europäischen Ländern. Gleichzeitig unterstützt es die Verwaltung mit intelligenten Serviceleistungen bei der Bestandsverwaltung, der Dokumentation sowie der notwendigen Kommunikation."Nova Find – Europas umfangreichste Fundbüro-PlattformNova Find beschäftigt sich bereits seit 2003 intensiv mit dem Fundwesen und ist heute Marktführer im europäischen Raum. Ausgehend von Österreich kommen die digitalen Lösungen von Nova Find heute auch in der Schweiz, in Deutschland sowie in Frankreich, Italien, Liechtenstein und Luxemburg zum Einsatz und erleichtern den Arbeitsalltag in über 3.000 Fundbüros und servicieren damit mehr als 30 Millionen Bürger:innen sowie über fünf Milliarden Passagier:innen und Kund:innen jährlich.Weitere Informationen finden Sie unterhttps://www.nova-find.eu/ozg/