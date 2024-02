FreightCar America Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Die Stimmungslage unter den Anlegern in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. An fünf Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Allerdings wurde in den letzten Tagen verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Freightcar America gesprochen. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt als "neutral" im Anleger-Sentiment.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Freightcar America derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 17,63 Prozent liegt. Aufgrund dieses Wertes erhält die Aktie von der Redaktion eine "schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Bei der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Freightcar America derzeit bei 2,73 USD, was eine positive Bewertung von "gut" ergibt. Der Abstand zum aktuellen Aktienkurs von 3,07 USD beträgt +12,45 Prozent. Auch der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt eine positive Einschätzung mit einem Niveau von 2,72 USD und einem Abstand von +12,87 Prozent, was ebenfalls als "gut" bewertet wird. Somit ergibt sich insgesamt eine "gut"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) der Freightcar America-Aktie zeigt für die letzten 7 Tage einen Wert von 56, was zu einer "neutral"-Einschätzung führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 30,56) ergibt eine "neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ebenfalls ein "neutral"-Rating für die Freightcar America-Aktie.