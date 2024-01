Freeze Tag Aktie: Das ist Wahnsinn!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Zeitverlauf in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Freeze Tag. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 80,95 Punkte, was darauf hinweist, dass Freeze Tag momentan überkauft ist und die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 61,84, was bedeutet, dass Freeze Tag weder überkauft noch überverkauft ist, und das Wertpapier somit als "Neutral" eingestuft wird.

Bei der Analyse von Sentiment und Buzz können starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig erkannt werden. Die Stimmung für Freeze Tag hat sich in den letzten Wochen jedoch deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität für Freeze Tag gezeigt, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass sich die Freeze Tag-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren in einem Abwärtstrend befindet. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt liegen deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Insgesamt ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine positive Einschätzung.