Freeze Tag Aktie: Wann tut sich was?

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Freeze Tag als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Freeze Tag-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 31,58, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 53,7, der eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Aufgrund dessen ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar umkehren. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen ergeben neue Einschätzungen für Aktien. In Bezug auf Freeze Tag wurde langfristig eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen. Daher ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Ergebnis für das langfristige Stimmungsbild.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Freeze Tag-Aktie ein Durchschnitt von 0,02 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,027 USD (+35 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigen einen positiven Trend, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. In den sozialen Plattformen wurden neutralen Kommentare festgestellt, jedoch wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft. Es ergibt sich insgesamt, dass Freeze Tag hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" einzustufen ist.