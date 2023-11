Freeze Tag Aktie: Jubelschreie!

Die technische Analyse der Freeze Tag-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) beträgt 0,02 USD, während der aktuelle Kurs bei 0,022 USD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +10 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 0,02 USD über dem aktuellen Kurs, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Freeze Tag-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein positives Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Freeze Tag besonders positiv diskutiert, mit positiven Themen, die an vier Tagen überwogen. Nur an zwei Tagen überwog die negative Kommunikation. Auch aktuell dominieren positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Somit erhält Freeze Tag auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine positive Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Bei Freeze Tag führt ein RSI von 100 und ein RSI25 von 43,68 zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung.

Das Stimmungsbild und der Buzz um Freeze Tag haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit für Freeze Tag eine Mischung aus positiven, neutralen und negativen Bewertungen, die Anlegern wichtige Informationen für ihre Entscheidungen liefern.