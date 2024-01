Freetech Road Recycling Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Freetech Road Recycling bei 10, was bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn 10,92 Euro zahlt. Dies ist 22 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt im Bereich "Verkehrsinfrastruktur", der derzeit bei 13 liegt. Aufgrund dessen wird der Titel als unterbewertet eingestuft und auf Grundlage des KGV als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie hat die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergeben, dass die Diskussionsintensität die übliche Aktivität im Netz nicht überschreitet. Daher wird die Aktie von Freetech Road Recycling für diesen Faktor als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Freetech Road Recycling daher ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt schüttet Freetech Road Recycling auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 8,13 Prozentpunkte weniger als der durchschnittliche Wert in der Branche ist. Aufgrund des niedrigeren Ertrags wird die Dividendenrendite als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Freetech Road Recycling liegt aktuell bei 84,62 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt weniger starke Schwankungen und weist darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier von Freetech Road Recycling daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.