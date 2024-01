Freetech Road Recycling Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Die Freetech Road Recycling hat in den letzten Tagen eine Kursentwicklung von -8 Prozent gegenüber dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, verzeichnet. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, liegt die Distanz zum GD200 ebenfalls bei -8 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Freetech Road Recycling in den vergangenen Monaten durchschnittlich aktiv war. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt.

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt die Freetech Road Recycling 8,23 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Verkehrsinfrastruktur. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in Bezug auf die Rentabilität des Investments.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen neutral über die Aktie diskutiert wurde. In den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Daher erhält die Freetech Road Recycling auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.