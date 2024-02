Freeport Resources Aktie: Jetzt geht’s rund!

In den vergangenen Tagen war die Stimmung der Anleger in sozialen Netzwerken neutral. An einem Tag war das Stimmungsbarometer positiv und es gab keine negativen Diskussionen. An insgesamt zwei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde jedoch verstärkt positiv über das Unternehmen Freeport diskutiert, was zu einer positiven Bewertung der Aktie durch die Redaktion führt. Das Anleger-Sentiment wird daher als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für eine Zeitspanne von 7 Tagen liegt bei 0, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beträgt 33,33, was eine neutrale Bewertung für 25 Tage ergibt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Gut".

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Freeport wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Es ergab sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmungsänderungsrate, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Freeport-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,03 CAD. Der letzte Schlusskurs von 0,04 CAD weicht somit um +33,33 Prozent ab, was zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einem letzten Schlusskurs von 0,04 CAD über dem gleitenden Durchschnitt (+100 Prozent), was zu einer erneuten "Gut"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält die Freeport-Aktie daher insgesamt ein "Gut"-Rating für das Anleger-Sentiment, den RSI, das Sentiment und den Buzz sowie die technische Analyse.