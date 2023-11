Freeport Resources Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Der Durchschnittsschlusskurs der Freeport-Aktie in den letzten 200 Handelstagen betrug 0,04 CAD. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0,03 CAD, was einem Unterschied von -25 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Abweichung wird die Aktie charttechnisch als "Schlecht" bewertet. Im Vergleich dazu lag der 50-Tages-Durchschnitt bei 0,03 CAD, was einem ähnlichen Niveau entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis. Insgesamt wird die Freeport-Aktie charttechnisch daher als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien zu Freeport ist insgesamt neutral. Eine Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen zeigt, dass weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In den letzten vier Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder Kommunikationsfrequenz bei Freeport festgestellt werden. Daher erhält die Aktie in Bezug auf das Sentiment und Buzz ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Freeport-Aktie beträgt 100, was als "überkauft" eingestuft wird. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, liegt bei 50 und wird als "Neutral" betrachtet. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" gemäß dem RSI.