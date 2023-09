Freeport-McMoRan: Quartalszahlen im Fokus - Umsatz- und Gewinnprognosen steigen erwartet

In gut zwei Wochen wird das US-amerikanische Unternehmen Freeport-McMoRan seine Quartalszahlen für das dritte Quartal vorlegen. Was können Anleger in Bezug auf Umsatz und Gewinn erwarten? Und wie hat sich die Freeport-McMoRan Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

Es sind nur noch knapp 17 Tage, bis Freeport-McMoRan, mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 49,53 Mrd. EUR, die neuen Quartalsergebnisse veröffentlicht. Aktionäre sowie Analysten fiebern diesem Ereignis entgegen. Laut Datenanalyse wird erwartet, dass es im Vergleich zum vorherigen Quartal einen leichten Umsatzanstieg geben wird. Im dritten Quartal 2022 lag der Umsatz bei 4,73 Mrd. EUR und nun wird ein Wachstum von +4,20 Prozent auf 4,93 Mrd. EUR prognostiziert. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um +34,60% auf 702,28 Mio. EUR steigen.

Auf Jahresbasis...