Freeport-McMoRan Aktie: Das war ja klar …

Die Analysteneinschätzung für Freeport-mcmoran zeigt in den letzten zwölf Monaten 3 positive, 5 neutrale und 1 negative Bewertung, was im Durchschnitt zu einer neutralen Bewertung führt. Im vergangenen Monat gab es 1 positive und keine neutralen oder negativen Bewertungen. Somit ergibt sich insgesamt eine positive Einschätzung. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 43,44 USD, was einem potenziellen Anstieg um 2,51 Prozent entspricht und somit eine neutrale Empfehlung darstellt.

Verglichen mit dem Branchendurchschnitt (Metalle und Bergbau) wird Freeport-mcmoran als unterbewertet angesehen, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 20,38 im Vergleich zu 94,32 in der Branche. Aus fundamentaler Sicht ergibt sich daher eine positive Bewertung.

Die Dividendenrendite von Freeport-mcmoran liegt bei 1,77 Prozent, was 8271,74 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine negative Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Freeport-mcmoran liegt bei 23,9, was als positiv bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 31,13, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine positive Gesamtbewertung.

Sollten Freeport-McMoRan Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Freeport-McMoRan jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Freeport-McMoRan-Analyse.

Freeport-McMoRan: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...