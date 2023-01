Freeport-McMoRan Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Weitere Suchergebnisse zu "Freeport-McMoRan":

Freeport-mcmoran, ein Unternehmen aus dem Markt "Materialien", notiert aktuell (Stand 21:28 Uhr) mit 44.62 USD deutlich im Minus (-1.74 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

Unsere Analysten haben Freeport-mcmoran nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Freeport-mcmoran weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,57 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Metalle und Bergbau") von 3,19 %. Mit einer Differenz von lediglich 1,63 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Sell" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Freeport-mcmoran erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -7,13 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche sind im Durchschnitt um 65,32 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -72,45 Prozent im Branchenvergleich für Freeport-mcmoran bedeutet. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 65,32 Prozent im letzten Jahr. Freeport-mcmoran lag 72,45 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Analysteneinschätzung: Freeport-mcmoran erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 10 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 5 "Buy"-, 4 "Hold"- und 1 "Sell"-Meinungen zusammen. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten allerdings zu einer anderen Beurteilung - das durchschnittliche Rating für das Freeport-mcmoran-Wertpapier vom letzten Monat ist "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (41,63 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -8,34 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 45,41 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Sell"-Empfehlung dar. Freeport-mcmoran erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.