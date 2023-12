Freeport-McMoRan Aktie: Das ist beeindruckend!

Die Dividendenrendite der Freeport-mcmoran-Aktie beträgt derzeit 1,77%, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Metalle und Bergbau zu einem geringeren Ertrag von 8272,11 Prozentpunkten führt. Dies bedeutet, dass die Dividenden des Unternehmens niedriger ausfallen und die Ausschüttungspolitik des Konzerns als "Schlecht" bewertet wird.

In Bezug auf den Aktienkurs erzielte Freeport-mcmoran in den letzten 12 Monaten eine Performance von 3,91%, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 6,47% gestiegen sind. Dies führt zu einer Unterperformance von -2,57% im Branchenvergleich. Auch im Sektorvergleich lag die Rendite von Freeport-mcmoran mit 2,57% unter dem Durchschnitt von 6,47%. Daher erhält das Unternehmen auch in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Freeport-mcmoran liegt mit einem Wert von 20,38 unter dem durchschnittlichen KGV der Vergleichsbranche von 93. Dieser verhältnismäßig niedrige Wert führt dazu, dass die Aktie als "günstig" bezeichnet wird und entsprechend ein "Gut"-Rating auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings wurde das Unternehmen mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating in diesem Bereich führt. Somit erhält die Freeport-mcmoran-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.