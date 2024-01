Freeport-McMoRan Aktie: Das ist die Höhe!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich der Freeport-mcmoran-Aktie war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An vier Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an zehn Tagen die negative Kommunikation überwog. Besonders häufig wurden in den letzten Tagen auch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht". Statistische Auswertungen historischer Daten weisen in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen auf. Konkret wurden 7 "Schlecht"-Signale (bei 0 "Gut"-Signal) auf der Basis der Kommunikation identifiziert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment somit eine "Schlecht"-Einschätzung.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Freeport-mcmoran-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 38,58 USD. Der letzte Schlusskurs (41,3 USD) weicht somit um +7,05 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung darstellt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (38,17 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+8,2 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Freeport-mcmoran-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Analysten bewerten die Freeport-mcmoran-Aktie derzeit als "Neutral", basierend auf 3 "Gut"-, 5 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Für den letzten Monat liegen keine Analystenupdates vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 43,44 USD, was ein Aufwärtspotential von 5,19 Prozent vom letzten Schlusskurs (41,3 USD) bedeutet, und somit einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Freeport-mcmoran eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

In den letzten Wochen konnte eine deutliche positive Veränderung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien bezüglich Freeport-mcmoran festgestellt werden. Dies basiert auf einer höheren Aufmerksamkeit über das Unternehmen, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Insgesamt wird Freeport-mcmoran für diese Stufe daher ein "Gut" ausgestellt.