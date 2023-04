Freeport-McMoRan Aktie auf Höhenflug: Aktuelle Entwicklungen und Einschätzungen

Weitere Suchergebnisse zu "Freeport-McMoRan":

Über die vergangenen drei Monate haben 4 “Gut”, 11 “Neutral” und 1 “Schlecht” Einschätzungen das Bild für Freeport-McMoRan geprägt, was im Schnitt als eine “Neutral”-Einschätzung einzustufen ist. In Anbetracht der Studien des vergangenen Monats gilt die Aktie auf kurzfristiger Basis als neutral. In diesem Zeitraum bewerteten 5 Analysten den Titel positiv, während 10 ihn neutral einschätzten und einer ihn mit schlecht bewertete. Das durchschnittliche Kursziel unter Analystenmeinungen beträgt hierbei 45,98 USD (ausgehend vom Schlusskurs von 36,89 USD). Dies lässt eine potentielle Steigerung der Aktie um ca. 23,69 Prozent zu – eingeschätzt als neutral.

Zusammenfassend ergibt sich aus Sicht der Analysten ein neutrales Bild für die Freeport-McMoRan-Aktie.