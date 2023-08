Freeport-McMoRan Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "NGL Energy Partners LP":

Für die Aktie Freeport-mcmoran aus dem Segment "Materialien" wird an der heimatlichen Börse New York am 04.08.2023, 14:54 Uhr, ein Kurs von 43.05 USD geführt.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 27,93 ist die Aktie von Freeport-mcmoran auf Basis der heutigen Notierungen 56 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" (63,68) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Freeport-mcmoran von 43,05 USD ist mit +10,33 Prozent Entfernung vom GD200 (39,02 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Buy"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 39,44 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Buy"-Signal vorliegt, da der Abstand +9,15 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Freeport-mcmoran-Aktie als "Buy" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

3. Analysteneinschätzung: Für Freeport-mcmoran liegen aus den letzten zwölf Monaten 2 Buy, 5 Hold und 1 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Hold"-Rating entspricht. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 1 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 0 als Sell. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 39,63 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (43,05 USD) könnte die Aktie damit um -7,96 Prozent fallen, dies entspricht einer "Sell"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Freeport-mcmoran-Aktie somit insgesamt eine "Hold"-Empfehlung.

