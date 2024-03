Freeport-McMoRan Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Die Dividende von Freeport-mcmoran weist eine Rendite von 1,57 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Metalle und Bergbau"-Branche hat eine Rendite von 8287,76, was zu einer Unterperformance von -8286,2 Prozent im Vergleich zur Freeport-mcmoran-Aktie führt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In den letzten 200 Handelstagen lag der Durchschnitt des Schlusskurses der Freeport-mcmoran-Aktie bei 39,06 USD. Der letzte Schlusskurs am Handelstag betrug 45,1 USD, was einer positiven Abweichung von 15,46 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 39,77 USD liegt mit einer Abweichung von +13,4 Prozent über dem letzten Schlusskurs und führt zu einer weiteren "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält die Freeport-mcmoran-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche hat Freeport-mcmoran in den letzten 12 Monaten eine Performance von -11,06 Prozent erzielt, während vergleichbare Aktien im Durchschnitt um 39,59 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -50,65 Prozent im Branchenvergleich und zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Freeport-mcmoran-Aktie als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 liegt bei 32,06 und der RSI25 bei 30,44, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.