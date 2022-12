Freeport-McMoRan Aktie: Schlimme Zeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "Freeport-McMoRan":

Für die Aktie Freeport-mcmoran aus dem Segment "Materialien" wird an der heimatlichen Börse New York am 21.12.2022, 12:35 Uhr, ein Kurs von 37.36 USD geführt.

Freeport-mcmoran haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Freeport-mcmoran investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 2,17 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Metalle und Bergbau einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,02 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Freeport-mcmoran-Aktie hat einen Wert von 77,17. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überkauft und erhält eine "Sell"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (51,86). Entgegen dem RSI7 ist Freeport-mcmoran hier weder überkauft noch -verkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher mit "Hold" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Sell"-Rating für Freeport-mcmoran.

3. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Freeport-mcmoran-Aktie die Einschätzung "Hold" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 5 Buy, 4 Hold, 1 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Freeport-mcmoran vor. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 41 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 9,74 Prozent erzielen, da sie derzeit 37,36 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Buy". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Buy".