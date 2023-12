Freeport-McMoRan Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Der Aktienkurs von Freeport-McMoran hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 3,91 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um 15,19 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Freeport-McMoran eine Underperformance von -11,29 Prozent aufweist. Der "Materialien"-Sektor hatte eine durchschnittliche Rendite von 15,19 Prozent im letzten Jahr, wobei Freeport-McMoran um 11,29 Prozent darunter lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Freeport-McMoran in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Freeport-McMoran gemessen, weshalb die Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Freeport-McMoran-Aktie für die letzten 7 Tage hat einen Wert von 20, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Der Vergleich des 7-Tage-RSI mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis (27,3) zeigt, dass Freeport-McMoran auch hier überverkauft ist und somit auch für den RSI25 ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Freeport-McMoran.

Die Dividendenrendite von Freeport-McMoran beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 1,77 Prozent und liegt damit 8272,1 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau, 8273,87). Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Freeport-McMoran-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.