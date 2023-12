Freeport-McMoRan Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Freeport-mcmoran-Aktie liegt bei 26,9 und deutet auf eine überverkaufte Situation hin, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 31 und wird als neutral eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

Die Dividendenrendite der Freeport-mcmoran-Aktie beträgt aktuell 1,77 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Freeport-mcmoran-Aktie bei 38,37 USD, was als "Gut" eingestuft wird. Der Abstand zum aktuellen Aktienkurs von 43,2 USD beträgt +12,59 Prozent, was ebenfalls ein positives Signal darstellt. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt bei 36,83 USD, was einer Differenz von +17,3 Prozent entspricht und somit auch als "Gut"-Signal bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie auf Basis der technischen Analyse daher die Bewertung "Gut".

Analysten schätzen die Freeport-mcmoran-Aktie langfristig als "Neutral"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen lag die Mehrheit bei "Neutral" und "Gut". Kurzfristig wird die Aktie jedoch als "Gut"-Titel angesehen, mit einem erwarteten Kursziel von 43,44 USD, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Basierend auf allen Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Neutral" vergeben.