Freeport-McMoRan Aktie: Geht es jetzt los?

Die Aktie von Freeport-McMoRan weist eine Dividendenrendite von 1,77 Prozent auf, was 8245,07 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies macht die Aktie aus heutiger Sicht zu einer unrentablen Investition und erhält daher von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Freeport-McMoRan ist positiv, da in den sozialen Medien vorwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen hauptsächlich mit den positiven Themen rund um Freeport-McMoRan beschäftigt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung basierend auf der Analyse der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf den Aktienkurs im Branchenvergleich weist Freeport-McMoRan eine Rendite von 3,91 Prozent auf, was mehr als 12 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt. Im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche, die eine mittlere Rendite von 15,97 Prozent in den letzten 12 Monaten aufweist, liegt Freeport-McMoRan mit 12,06 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Freeport-McMoRan liegt derzeit bei 20,38, was 78 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der "Metalle und Bergbau"-Branche liegt. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie basierend auf dem KGV als "Gut" eingestuft.