Freeport-McMoRan Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Freeport-mcmoran-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 68 erreicht. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI-Wert mit 62,39 im neutralen Bereich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Rating für Freeport-mcmoran basierend auf dem RSI.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung wird die Aktie der Freeport-mcmoran auf langfristiger Basis als "Neutral"-Titel eingestuft. Von 18 Analystenbewertungen waren 3 positiv, 3 neutral und 1 negativ. Obwohl keine aktuellen Analystenupdates vorliegen, wird ein durchschnittliches Kursziel von 42,57 USD erwartet, was einer positiven Einschätzung entspricht.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigte sich in den vergangenen zwei Wochen als neutral, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Dennoch wurden auch 6 negative Signale identifiziert, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet ergab die Analyse eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Änderung der Stimmungsrate für die Freeport-mcmoran-Aktie, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.