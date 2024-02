Freeport-McMoRan Aktie: Anleger aufgepasst!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Freeport-mcmoran. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 66,67 Punkte, was bedeutet, dass Freeport-mcmoran momentan weder überkauft noch überverkauft ist und somit "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI weist mit einem Wert von 58,46 darauf hin, dass das Wertpapier als "Neutral" einzustufen ist.

Die Diskussionen in den sozialen Medien signalisieren eine positive Stimmung rund um Freeport-mcmoran. In den Kommentaren und Meinungen der letzten Wochen überwiegen positive Themen, was zu einer "Gut"-Einstufung des Unternehmens führt. Darüber hinaus lassen sich sechs Handelssignale erkennen, von denen drei als "Gut" und drei als "Schlecht" bewertet werden. Dies führt zu einer insgesamt "Neutral" Einstufung der Aktie.

Die Meinung der Analysten, die in den letzten 12 Monaten Empfehlungen ausgesprochen haben, ergibt insgesamt eine "Neutral"-Einstufung, da drei Kauf-, drei Neutral- und eine Verkaufsempfehlung vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Freeport-mcmoran liegt bei 42,57 USD, was einer positiven Kursentwicklung um 11,3 Prozent entspricht.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Freeport-mcmoran bei 38,43 USD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 38,25 USD notiert. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Sowohl die Distanz zum GD200 als auch zum GD50 führen zu einer insgesamt "Neutral" Einstufung der Aktie.

Insgesamt lässt sich zusammenfassen, dass Freeport-mcmoran aufgrund der Anlegerstimmung und der Analystenbewertung als "Gut" angemessen bewertet wird.