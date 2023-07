Freenet: Potenzial von +24,61% auf 28,56 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Freenet":

Nach Meinung der Bankanalysten ist die Aktie von Freenet aktuell unterbewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel bei 28,56 EUR. Dies würde Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von +24,61% eröffnen. Die gestrige Kursentwicklung lag bei einem Plus von 0,09%. In den vergangenen fünf Handelstagen betrug das Plus insgesamt 1,69%, was den Markt relativ optimistisch stimmt.

• Am 25.07.2023 stieg die Aktie um +0,09%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 28,56 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert mit einer Bewertung von 4,09 aus insgesamt möglichen maximalen Bewertungen

Während sieben Analysten die Aktie als stark kaufenswert bewerten und elf weitere Experten eine Kaufempfehlung aussprechen – jedoch ohne Euphorie -, beurteilen fünf Finanzexperten sie neutral mit “halten”. Der Anteil der Analysten mit zumindest positiver...