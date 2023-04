Freenet: Potenzial für Kursgewinne - Aktuell bei 28,46 €

Weitere Suchergebnisse zu "Freenet":

Die Freenet-Aktie ist derzeit nach Ansicht einiger Analysten unterbewertet und hat Potenzial für Kursgewinne.

• Freenet legte am 21.04.2023 um +0,24% zu

• Das aktuelle Kursziel beträgt 28,46 €

• Das Guru-Rating von Freenet liegt nun bei 82,61 (zuvor 0,00)

Am gestrigen Tag verzeichnete die Aktie von Freenet einen Anstieg um +0,24%. In den vergangenen fünf Handelstagen stieg sie um +1,52%, was auf eine relativ optimistische Stimmung am Markt hinweist.

Das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten liegt derzeit bei 28,46 €. Sollten diese Prognosen eintreffen, könnte dies Investoren jedoch ein Risiko von -10,54% bescheren. Einige Analysten teilen diese Einschätzung nicht mehr und sehen eher Chancen für steigende Kurse.