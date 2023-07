Freenet: Potenzial für Kursanstieg um 24,28% - Analysten

Weitere Suchergebnisse zu "Freenet":

Die Aktie von Freenet ist laut Bankanalysten derzeit unterbewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel bei 28,56 EUR. Sollte das eintreffen, eröffnet sich den Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von +24,28%. Die Stimmung am Markt ist optimistisch mit einer positiven Entwicklung von +0,09% gestern und insgesamt +1,23% in der letzten Handelswoche.

Aktuelle Informationen im Überblick:

• Am 14.07.2023 stieg die Freenet-Aktie um +0,09%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 28,56 EUR

• Das Guru-Rating bleibt stabil bei 4,09

Den Angaben zufolge empfehlen sieben Analysten die Aktie als starken Kauf und elf weitere als Kauf. Nur fünf Experten bewerten sie neutral als “halten”. Der Anteil der optimistischen Analysten beträgt somit rund +78%.

Zusätzlich bestätigt das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating”, dass diese positive...