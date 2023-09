Freenet: Mittelfristiges Kursziel bei 28,56 EUR - Potenzial von +29,00%

Weitere Suchergebnisse zu "Freenet":

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie von Freenet eine Kursentwicklung von -0,36%. Innerhalb der vergangenen fünf Handelstage ergibt das jedoch ein Plus von +2,69%, was dem Markt optimistische Signale sendet. Die Analysten teilen diese Einschätzung größtenteils und sehen für die Aktie ein mittelfristiges Kursziel bei 28,56 EUR. Sollte sich dies bewahrheiten, eröffnet das den Investoren ein Potential in Höhe von +29,00%.

Einzelne Experten sind jedoch skeptisch sowie neutral positioniert und sehen kein großes Entwicklungspotential für die Aktie. Insgesamt haben jedoch rund über 80% aller Analysten eine positive Meinung zu...