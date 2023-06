Freenet: Laut Analysten unterbewertet - Kursziel 28,56 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Freenet":

Laut Expertenmeinungen ist die Aktie von Freenet derzeit nicht angemessen bewertet. Das wahre Kursziel liegt bei einem Wert, der um +24,83% über dem aktuellen Kursniveau liegt.

• Freenet: am 05.06.2023 mit einer Kursentwicklung von 0,00%

• Das mittelfristige Kursziel von Freenet beträgt 28,56 EUR

• Guru-Rating für Freenet bleibt konstant auf einem Niveau von 4,09

Gestern verzeichnete die Aktie von Freenet eine Konstanz in ihrer Performance an den Finanzmärkten und erreichte keine Bewegung (+0,00%). Die Ergebnisse aus den letzten fünf Handelstagen – also eine vollständige Woche – summieren sich insgesamt auf -2,47%. Aufgrund dessen prognostiziert man ein relativ pessimistisches Marktverhalten.

Obwohl diese Entwicklung möglicherweise überraschend war für Bankanalysten weltweit ist das Stimmungsbild klar definiert.

Das aktuelle...