Freenet: Kursziel von 28,56 EUR laut Analysten nicht erreicht

Laut Analysten ist die Aktie von Freenet derzeit unterbewertet. Das wahre Kursziel für das Unternehmen liegt um +24,28% höher als der jetzige Kurs.

• Freenet zeigt positive Entwicklung mit +0,70% am 30.06.2023

• Das mittelfristige Kursziel bleibt bei 28,56 EUR

• Guru-Rating von Freenet beibehalten bei 4,09

Am gestrigen Handelstag verzeichnete Freenet einen Anstieg von +0,70%. In den letzten fünf Tagen wurde insgesamt ein Plus von +1,06% erzielt und somit sieht es momentan für das Unternehmen sehr positiv aus.

Die Meinungen im Bezug auf die zukünftige Entwicklung der Aktie gehen jedoch auseinander. Im Durchschnitt schätzen Bankanalysten das mittelfristige Kursziel für Freenet auf 28,56 EUR ein – was einem Potenzial von +24.28% entspricht. Jedoch teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem jüngsten Aufwärtstrend...