Freenet: Kursziel von 28,56 EUR eröffnet Investoren ein Potenzial von +24,83%

Weitere Suchergebnisse zu "Freenet":

Die Aktie des Telekommunikationsunternehmens Freenet wurde von Experten als aktuell unterbewertet eingestuft. Das mittelfristige Kursziel für den Titel liegt bei 28,56 EUR und würde somit einen Anstieg um +24,83% vom aktuellen Niveau bedeuten.

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Freenet-Aktie eine negative Entwicklung (+0,26%) und schloss somit die fünfte Handelswoche in Folge mit einem Verlust (-1,21%). Diese Entwicklungen lassen auf eine pessimistische Stimmung am Markt schließen.

Von insgesamt 23 Analysten stuften sieben die Aktie als starken Kauf ein und elf empfehlen das Papier zum Kauf. Lediglich fünf sind neutral positioniert (“halten”). Somit herrscht unter allen Analysteneinschätzungen überwiegend Optimismus (+78,26%).

Das “Guru-Rating” bleibt unverändert bei 4,09.