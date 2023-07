Freenet: Kursziel von 28,56 EUR - Potenzial von +25,04%

Weitere Suchergebnisse zu "Freenet":

Die Aktie des Telekommunikationsunternehmens Freenet wird laut Experten derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 28,56 EUR und damit um +25,04% höher als der aktuelle Wert.

• Am 27.07.2023 legte die Aktie um +0,71% zu

• Guru-Rating bleibt stabil bei 4,09

Am gestrigen Handelstag verzeichnete Freenet einen Anstieg um +0,71%. Diese Entwicklung fügt sich in eine Woche mit einem neutralen Trend ein und ergibt eine Gesamtbilanz von +0,18%. Die Stimmung am Markt ist demnach eher neutral.

Trotzdem sind sieben Analysten der Meinung, dass es sich lohnt jetzt in die Aktie zu investieren und stufen diese als “strong buy” ein. Elf weitere schätzen die Lage optimistisch ein und empfehlen den Kauf (“buy”). Fünf Experten sprechen eine neutrale Empfehlung aus (“hold”).

Das positive Guru-Rating bestätigt zusätzlich das...