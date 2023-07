Freenet: Kursziel von 28,56 EUR - Potenzial für Anleger

Weitere Suchergebnisse zu "Freenet":

Die Aktie des Telekommunikationsanbieters Freenet wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Demnach liegt das wahre Kursziel bei 28,56 EUR und bietet Investoren ein Potenzial von +25,26%.

Am 21.07.2023 verbuchte Freenet am Finanzmarkt eine positive Kursentwicklung von +1,06%. Insgesamt summiert sich die Entwicklung der letzten fünf Handelstage auf -0,78%, was darauf hinweist, dass der Markt aktuell eher neutral gestimmt ist.

Trotzdem sehen sieben Analysten die Aktie als einen starken Kauf an und elf weitere empfehlen den Kauf. Fünf Experten bewerten die Aktie als “halten”. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,09.

Insgesamt sind somit +78,26% der befragten Analysten optimistisch in Bezug auf die zukünftige Entwicklung der Aktie.

Summary:

– Wahres Kursziel für Freenet beträgt laut Analysten 28,56 EUR

–...