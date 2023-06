Freenet: Kursziel deutlich höher als aktueller Preis - 28,56 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Freenet":

Die am Finanzmarkt gehandelten Aktien von Freenet haben eine positive Kursentwicklung von +0,35% am 02.06.2023 verzeichnet und somit einen neutralen Trend in der vergangenen Handelswoche aufgestellt mit einem Verlust von -0,69%. Die Meinung der Analysten zeigt jedoch ein anderes Bild.

Das mittelfristige Kursziel für Freenet liegt bei 28,56 EUR und würde damit einen potentiellen Gewinn von +23,32% für Investoren bedeuten. Beachtet man dabei das Guru-Rating bleibt alles beim alten mit einer Bewertung von 4,09.

Laut sieben Bankanalysten ist die Aktie sogar ein starker Kauf und elf weitere Experten sehen eine optimistische Entwicklung voraus. Lediglich fünf halten sich neutral.

Unter Berücksichtigung dieser Einschätzungen ergibt sich insgesamt ein Anteil an optimistischen Analysten in Höhe von +78,26%.