Freenet: Kursziel bei 28,56 EUR - Analysten sehen Potenzial von +28,07%

Die Aktie von Freenet wird derzeit laut Experten nicht ihrem wahren Wert entsprechen. Das mittelfristige Kursziel für das Unternehmen liegt bei 28,56 EUR und bietet damit Investoren ein potenzielles Plus von +28,07%.

• Freenet legt um +0,45% zu

• Positive Ergebnisse in vergangenen fünf Handelstagen (+3,72%)

• Guru-Rating steigt auf 4,09

Am gestrigen Handelstag konnte sich die Aktie von Freenet um +0,45% verbessern. Zusammen mit den positiven Resultaten der letzten fünf Tage ergibt sich ein Plus von insgesamt +3,72%. Die Stimmung am Markt scheint daher aktuell relativ optimistisch.

Ob diese Entwicklung vorhersehbar war? Die Meinungen der Bankanalysten jedenfalls sind eindeutig.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie beträgt laut durchschnittlicher Einschätzung der Analysten 28,56 EUR. Sollte dies eintreten, würde dies...